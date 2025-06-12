Bloomberg: НАТО разрабатывает спутниковое наблюдение за границами России

В НАТО работают над созданием новой системы спутникового наблюдения, которая будет помогать отслеживать военные учения, передвижения и боевые действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg и верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.

Разработанную систему планируют применять для мониторинга ситуации в Украине и границах России с восточными странами - членами альянса.

Согласно агентству, 11 июня альянс заявил, что для проекта по умному распознаванию и предупреждению на широкой территории (SINBAD), целью которого является круглогодичное частое сканирование районов земной поверхности с помощью искусственного интеллекта, НАТО воспользуется услугами американской спутниковой компании Planet Labs.

Агентство также отмечает, что в области космического наблюдения НАТО в значительной степени полагается на возможности США, поэтому другие члены альянса пытаются сбалансировать свою зависимость от Вашингтона на фоне политики президента США Дональда Трампа.

"НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков земли, что позволяет альянсу отслеживать военные передвижения в Украине и на границах России со своими восточными странами-членами", - говорится в сообщении.

Bloomberg со ссылкой на Вандье пишет, что проект позволит НАТО наблюдать за огромными территориями и отслеживать учения, передвижения войск и боевые действия. Кроме того, как заявил агентству неназванный представитель НАТО, данная технология также может использоваться для мониторинга ситуации в Арктике. Источник добавил, что SINBAD является пилотным проектом, его запускают перед развертыванием более масштабной системы космического наблюдения НАТО, которое запланировано на январь 2026 года.