Bloomberg: США хотят получить контроль над будущими инвестициями в инфраструктуру Украины

США хотят получить контроль над будущими инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины в рамках обновленного проекта соглашения по украинским природным ресурсам. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на Bloomberg.

"Администрация президента Дональда Трампа требует "право на первое предложение" в отношении инвестиций во все проекты, связанные с инфраструктурой и природными ресурсами, в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной", - пишет агентство со ссылкой на полученный им черновой вариант документа.

Bloomberg поясняет, что, в случае подписания, такое соглашение даст США огромную власть в вопросе контроля инвестиций в украинские проекты, в том числе связанные с дорогами, железными дорогами, портами, шахтами, добычей газа, нефти и других полезных ископаемых. Также соглашение позволит Вашингтону первым получить выгоду от этих инвестиций, которая будет направлена в специальный инвестиционный фонд, созданный для реконструкции страны. Фонд также будет контролироваться Вашингтоном.

В документе отмечается, что "материальные и финансовые блага", переданные США Украине с момента начала конфликта в 2022 году, считаются вкладом в этот фонд. Агентство уточняет, что это вынудит Украину заплатить за всю американскую военную и экономическую помощь до того, как Киев получит выгоду от фонда.

США передали новый проект соглашения Украине на прошлых выходных.