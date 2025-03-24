3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Bloomberg: США хотят получить контроль над будущими инвестициями в инфраструктуру Украины
США хотят получить контроль над будущими инвестициями в инфраструктуру и минерально-сырьевую отрасль Украины в рамках обновленного проекта соглашения по украинским природным ресурсам. Об этом сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на Bloomberg.
"Администрация президента Дональда Трампа требует "право на первое предложение" в отношении инвестиций во все проекты, связанные с инфраструктурой и природными ресурсами, в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной", - пишет агентство со ссылкой на полученный им черновой вариант документа.
Bloomberg поясняет, что, в случае подписания, такое соглашение даст США огромную власть в вопросе контроля инвестиций в украинские проекты, в том числе связанные с дорогами, железными дорогами, портами, шахтами, добычей газа, нефти и других полезных ископаемых. Также соглашение позволит Вашингтону первым получить выгоду от этих инвестиций, которая будет направлена в специальный инвестиционный фонд, созданный для реконструкции страны. Фонд также будет контролироваться Вашингтоном.
В документе отмечается, что "материальные и финансовые блага", переданные США Украине с момента начала конфликта в 2022 году, считаются вкладом в этот фонд. Агентство уточняет, что это вынудит Украину заплатить за всю американскую военную и экономическую помощь до того, как Киев получит выгоду от фонда.
США передали новый проект соглашения Украине на прошлых выходных.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Bloomberg, что Киев, вероятнее всего, представит свои правки к соглашению на этой неделе.