Bloomberg: США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию, сообщает Bloomberg. Также в мероприятии будут задействованы американские истребители F-35.

Ежегодные учения "Стойкий полдень" стартуют в Нидерландах в понедельник, 13 октября. Будет задействован 71 самолет из 14 государств. Это бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие, самолеты дозаправки, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Как заявил генсек НАТО, цель тренировок - обеспечить надежность, безопасность и эффективность потенциала ядерного сдерживания и послать четкий сигнал потенциальным противникам о способности защитить всех союзников перед лицом любых угроз.