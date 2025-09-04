Bloomberg: США теряют превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Оценивая военную мощь Китая, издание Bloomberg не побоялось довольно критично высказаться в адрес США. Агентство заявило, что Штаты утратили статус гегемона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как отмечается, военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая превзошли по численности ВМС США. Китай быстро ставит на вооружение новые образцы самолетов, ракет и другой военной техники.

Bloomberg добавляет, что союзники Вашингтона в регионе перестали видеть в нем надежного партнера.