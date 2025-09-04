3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Bloomberg: США теряют превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Автор:Редакция news.by
Оценивая военную мощь Китая, издание Bloomberg не побоялось довольно критично высказаться в адрес США. Агентство заявило, что Штаты утратили статус гегемона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как отмечается, военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая превзошли по численности ВМС США. Китай быстро ставит на вооружение новые образцы самолетов, ракет и другой военной техники.
Bloomberg добавляет, что союзники Вашингтона в регионе перестали видеть в нем надежного партнера.
Отмечается, что политика США при нынешней администрации подтолкнула к сближению Австралию и Японию, которые теперь предпочитают укреплять двустороннее экономическое и оборонное сотрудничество.