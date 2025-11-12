3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Блумберг: группа украинских чиновников присвоила 100 млн долларов
Украину сотрясает крупнейший коррупционный скандал. По данным агентства Блумберг, "группа украинских чиновников присвоила 100 млн долларов, выделенных на ремонт и защиту критически важной энергетической инфраструктуры страны". Деньги должны были спасать страну от блэкаутов, но пополнили чьи то банковские счета.
Авторы материала отмечают: неудивительно, если организатором схемы окажется приближенный к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.
На этом фоне в стране появились признаки кризиса в правящей команде. Киевский суд уже арестовал по делу Миндича экс-советника главы Минэнерго Украины на два месяца с правом внесения залога. А бывший министр обороны, действующий секретарь СНБО Умеров внезапно улетел в Турцию, глава Минюста отстранен от должности.
Перца в общую картину добавила британская газета The Sun. Она сообщила: сотрудники ТЦК требовали у Анджелины Джоли 100 тыс. долларов за освобождение ее охранника, который сопровождал актрису в ходе визита. Голливудская драма встретилась с украинской бюрократией, и оказалось, что коррупция в Украине действует одинаково в отношении и местных жителей, и чиновников, и даже мировых звезд.