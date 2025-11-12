Украину сотрясает крупнейший коррупционный скандал. По данным агентства Блумберг, "группа украинских чиновников присвоила 100 млн долларов, выделенных на ремонт и защиту критически важной энергетической инфраструктуры страны". Деньги должны были спасать страну от блэкаутов, но пополнили чьи то банковские счета.

Авторы материала отмечают: неудивительно, если организатором схемы окажется приближенный к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

На этом фоне в стране появились признаки кризиса в правящей команде. Киевский суд уже арестовал по делу Миндича экс-советника главы Минэнерго Украины на два месяца с правом внесения залога. А бывший министр обороны, действующий секретарь СНБО Умеров внезапно улетел в Турцию, глава Минюста отстранен от должности.