Богодель о присутствии США в Европе: Все останется под контролем

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Недавно глава Пентагона Пит Хегсет потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. Из-за этого в Европе начали опасаться, что США могут уменьшить военное присутствие в Европе. Станет ли это явью, рассказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

По словам замначальника факультета, такое заявление не подразумевает, что Соединенные Штаты уйдут из Европы.

Все останется под контролем. Только проблемы Европы будут решаться исключительно за деньги одной Европы. Андрей Богодель