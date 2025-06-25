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Богодель отметил, что есть надежды на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке
США и Израиль ограничиваются частными задачами: ослабить роль Ирана в регионе, решить вопросы с прокси-силами Ирана и, если получится, надавить на Иран по ядерной программе. Таким мнением поделился замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".
Андрей Богодель отметил, что система "Железный купол" и другие элементы ПВО Израиля были очень продуманными и эффективными, но на фоне последних ударов Ирана они оказались не столь результативны.
"У США нет четкого концепта ведения глобальной наземной войны, и они продолжают использовать старые подходы экспедиционных войн. Да, безусловно, на море, в воздухе сегодня Соединенным Штатам равных нет. Никакому больше флоту там делать нечего", - отметил эксперт.
"Если кто-то еще когда-то заявлял, что мир сейчас многополярный, мне хочется задать вопрос:"а где сегодня ШОС, а где сегодня БРИКС?" Ведь Иран - член этих организация. Хочется сказать, насколько продуманная политика у нас. Беларусь и в одной организации, во вторую планирует вступить. Но это все экономика. Безопасность никого особо не волнует. А вот союзнические отношения с Россией, Китаем дают свой результат. Что сегодня произошло с Ираном? Он остался один на один, ведя самостоятельную политику", - заявил эксперт.
Андрей Богодель отметил работу министра иностранных дел Ирана. Эксперт сказал, что политик многое делает для своей страны: "Он находился недавно в Москве на переговорах с Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что результаты мы очень скоро увидим".