Более 300 активистов провели митинг у посольства Литвы в Москве

В честь 81-й годовщины освобождения Вильнюса от фашистских оккупантов активисты "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" провели митинг у посольства Литвы в Москве, сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами, фотографиями снесенных в Литве памятников советским воинам и портретами командиров, руководивших освобождением города.

Кроме того, активисты скандировали: "Правду и память не отменить!", "Историю не уничтожить!", "Память не снести!", "Победа вечна, а вы - нет!".

"Сегодня мы пришли к посольству Литвы, чтобы напомнить, что именно советские солдаты, не щадя своих жизней, подарили литовскому народу свободу. Освобождение Вильнюса далось тяжелой ценой. В старом городе, где каждый дом превратился в укрепленный пункт, советские солдаты сражались за каждый метр земли. Именно их подвиг остановил машину уничтожения и подарил Литве будущее", - приводятся слова руководителя центрального штаба МГЕР Александра Амелина.

Начальник федерального штаба "Волонтерской роты" Дмитрий Потапов, в свою очередь, отметил, что в то время, как в РФ бережно хранят могилы павших воинов, в Литве варварски уничтожают памятники тем самым героям, которые спасли эту землю.

"Мемориалы воинам-освободителям оскверняют, демонтируют, стирают с лица земли - как будто пытаются вырвать страницы собственной истории", - заявил Потапов.

Отмечается, что всего в акции приняли участие более 300 человек.

В ходе Великой Отечественной войны 13 июля 1944 года советские войска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков. Город находился в оккупации с 24 июня 1941 года.

Освобождение Вильнюса проходило в ходе белорусской стратегической наступательной операции "Багратион". Бои за Вильнюс начались 7 июля 1944 года и продлились неделю. 13 июля город был полностью освобожден.

С начала спецоперации РФ на Украине в Литве, Латвии и Эстонии началась масштабная и жесткая антироссийская кампания. В странах Балтии с конца февраля 2022 года многократно оскверняли советские памятники, историко-культурное наследие и историческую память РФ.