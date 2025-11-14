3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Более 60 % украинцев поддерживают отставку Ермака
Автор:Редакция news.by
Если раньше коррупция в Украине воспринималась как хроническая болезнь, то теперь она напоминает эпидемию.
Согласно свежим опросам, 73 % украинцев считают, за последние четыре года в стране вырос уровень коррупции. И народ уже не стесняется в желаниях: более 60 % поддерживают отставку Ермака с должности главы офиса Зеленского.
Напомним, ранее Кабмин Украины из-за дела о коррупции в сфере энергетики решил отстранить от работы ряд чиновников компании"Энергоатом". А глава МИД Польши заявил, что Киев может лишиться помощи Запада, если замнет коррупционный скандал. По словам Сикорского, если Киев и дальше будет потворствовать коррупции, Украина потеряет возможность вступить в ЕС.