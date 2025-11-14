Более 60 % украинцев поддерживают отставку Ермака

Если раньше коррупция в Украине воспринималась как хроническая болезнь, то теперь она напоминает эпидемию.

Согласно свежим опросам, 73 % украинцев считают, за последние четыре года в стране вырос уровень коррупции. И народ уже не стесняется в желаниях: более 60 % поддерживают отставку Ермака с должности главы офиса Зеленского.