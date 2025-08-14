Бразилия организует переговоры членов БРИКС в ответ на тарифы США

В рамках тарифной войны с Соединенными Штатами, Бразилия начинает боевые действия сразу на всех фронтах. Президент Лула да Силва отдал распоряжение организовать переговоры в рамках БРИКС: в противостоянии с Вашингтоном Бразилия надеется на поддержку как организации в целом, так и отдельных ее членов.

Кроме того, Лула да Силва пообещал бразильским экспортерам финансовую поддержку: на компенсацию потерь от тарифов, введенных Трампом, бразильский бизнес получит 5,5 млрд долларов.

Вашингтон, между тем, уступать не намерен: Трамп на днях объявил о пошлинах на бразильские товары в размере 50 %. От да Силвы он требует не только выравнивания баланса взаимной торговли, но также освобождения экс-президента Бразилии, которого обвиняют в заговоре с целью госпереворота.