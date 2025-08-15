Брюссель планирует ускорить вступление Молдовы в ЕС вместо Украины

Как сообщает издание Politico, Брюссель собирается объявить о начале первого этапа переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Решение на этот счет хотят одобрить уже в ближайшие недели. Эксперты не исключают, что по таймингу избирательной кампании о старте переговоров объявят на День независимости 27 августа. В этот день в Кишинев прибудет представительный десант: канцлер Мерц, премьер польского режима Туск и президент Румынии Дан Никушор. Компанию им, возможно, составит президент Франции Макрон.