3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Брюссель планирует ускорить вступление Молдовы в ЕС вместо Украины
Брюссель намерен форсировать вступление Кишинева в ЕС вместо Киева. Этот неожиданный ход сделан, чтобы обеспечить Майе Санду и ее партии победу на парламентских выборах 28 сентября.
Как сообщает издание Politico, Брюссель собирается объявить о начале первого этапа переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Решение на этот счет хотят одобрить уже в ближайшие недели. Эксперты не исключают, что по таймингу избирательной кампании о старте переговоров объявят на День независимости 27 августа. В этот день в Кишинев прибудет представительный десант: канцлер Мерц, премьер польского режима Туск и президент Румынии Дан Никушор. Компанию им, возможно, составит президент Франции Макрон.
Лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор заявил, что борьба против "узурпации Молдовы западным режимом продолжится".
Ранее Центральная избирательная комиссия отказала "Победе" в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Входящие в блок партии также не могут получить разрешение на участие в выборах по отдельности.