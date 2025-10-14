3.69 BYN
BSH ликвидирует 1,4 тыс. рабочих мест из-за падения спроса на продукцию
Автор:Редакция news.by
В Германии продолжается масштабная деиндустриализация. Дочерняя компания Bosch BSH уведомила о сокращениях в связи с падением спроса. Будут ликвидированы 1,4 тыс. рабочих мест и закрыты две производственные площадки.
По словам руководства компании, покупатели переходят на более дешевые аналоги, и продукция остается нереализованной. Ранее также сообщалось, что производитель автокомпонентов Bosch собирается уволить свыше 10 тыс. человек.