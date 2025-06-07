Килинкаров об отказе Зеленского забирать тела: На выплаты семьям погибших нет денег

Передача Киеву тел 6 тысяч украинских военных подорвет веру в распространяемую в Украине информацию о своих потерях, а также повлечет необходимость осуществлять выплаты семьям погибших, на которые у Киева нет денег, поделился мнением в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Это очень сильный политический удар по режиму (Владимира) Зеленского и по той пропаганде, которая льется из телемарафона, что Украина всех побеждает, что потери украинской армии минимальны и т. д. и т. д.", - полагает собеседник агентства.

Как считает бывший депутат Рады, у Зеленского есть политические и экономические причины не забирать тела погибших. Во-первых, те цифры потерь, которые ранее озвучивали в Киеве, серьезно разнятся с реальностью, а кроме того, отмечает Килинкаров, Киеву передадут тела военнослужащих, погибших в Курской области. Эту операцию в Украине считали очередной авантюрой Зеленского. При этом у Киева в распоряжении нет "даже сопоставимого" числа тел погибших российских военнослужащих, при котором они могли бы пойти на открытый обмен.

"Все упирается в финансы и в политическую нецелесообразность с точки зрения интересов самого Зеленского", - подчеркивает он.

Во-вторых, считает экс-депутат Рады, тела погибших идентифицированы, а их родственникам по закону положены выплаты, на которые у киевского режима нет средств. Как отметил Килинкаров, речь может идти о сумме в 2-3 миллиарда долларов.

"Даже проблема не в том, найдут они деньги или не найдут. Это же не финал, это не последние погибшие. Если такой прецедент выплат будет, то все остальные, естественно, тоже будут на это претендовать", - отмечает Килинкаров.

Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.