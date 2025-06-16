Чергинец рассказал, когда Белавиа откроет дальнемагистральное направление

Когда Белавиа откроет дальнемагистральное направление, гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец рассказал в эфире "Беларусь 1".

Говоря о новых самолетах Белавиа Airbus А330-200, Игорь Чергинец рассказал, что пока один самолет в строю, они не выполняют дальнемагистральные рейсы, потому что с учетом технического обслуживания, когда самолет должен день или два постоять на так называемом чеке, сложно будет организовать перевозку 280 пассажиров. "Мы пока ждем прихода второго самолета. Он сейчас находится на техническом обслуживании. В течение, я думаю, что где-то июля, может быть, до середины августа он будет готов, в строю. Тогда с этого момента мы открываем дальнемагистральное направление. Первое направление уже запланировано. Это со 2 сентября полеты в Санью, остров Хайнань, курорт Китая. Дальше мы как раз ведем переговоры с целым рядом стран, аэропортов, поставщиков услуг. Это и Вьетнам, и Таиланд, и другие страны", - проинформировал гендиректор авиакомпании "Белавиа".

Игорь Чергинец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530e9e07-d563-4bca-822e-c11244eb20ef/conversions/0594fa2d-da4d-4564-baf4-2181129d1eec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530e9e07-d563-4bca-822e-c11244eb20ef/conversions/0594fa2d-da4d-4564-baf4-2181129d1eec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530e9e07-d563-4bca-822e-c11244eb20ef/conversions/0594fa2d-da4d-4564-baf4-2181129d1eec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530e9e07-d563-4bca-822e-c11244eb20ef/conversions/0594fa2d-da4d-4564-baf4-2181129d1eec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Говоря об успехах авиакомпании, гендиректор Белавиа подчеркнул, что в 2024 году перевезли на 13 % больше пассажиров, чем в 2023 году. Сейчас при том же флоте (еще не сказывается наличие Airbus А330-200 во флоте авиакомпании) плюс 6 % за 5 месяцев к прошлому году.