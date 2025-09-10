Чьи дроны? Инцидент в Польше все больше похож на хорошо спланированную провокацию

Варшава официально закрывает границу с Беларусью из-за проведения учений "Запад-2025", глава МВД Польши подписал распоряжение о чем сообщил в соцсети.

"В соответствии с заявлением премьер-министра Дональда Туска я издал распоряжение о полном закрытии погранпереходов с Беларусью. Они откроются только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что для польских граждан нет никакой угрозы", - написал Марчин Кервиньский.

Срок, в течение которого будет действовать этот документ определен довольно расплывчато - до тех пор, пока в Варшаве не сочтут, что их сограждане в полной безопасности, а это может значить что угодно.

Гадать, когда откроются погранпереходы с учетом фантазий нынешнего польского руководства - дело неблагородное. Тем более, что там сейчас мастера на провокации и устрашающие мыльные пузыри.

Как это случилось ночью с 9 на 10 сентября и нагнеталось в течение дня. Варшава заявила - воздушное пространство страны подверглось массированному вторжению военных беспилотников. А дальше все по схеме - чуть ли не Россия напала на Польшу, это прямая агрессия. Срочно нужны консультации стран НАТО. Даже Президент США Дональд Трамп встрепенулся - что там происходит?

В общем, не пытаясь разобраться в ситуации, противореча самим себе, весь сегодняшний день польские милитаристы пытались мобилизовать в свою поддержку Европу, НАТО и даже США.

Кое-что выторговали , но по мере развития событий и прояснения деталей - инцидент всё больше стал напоминать именно спланированную провокацию для масштабной эскалации. Теперь лишь осталось выяснить, чью.

Ночью официальная Варшава заявила, что подверглась массированной атаке дронов. Немедленно были закрыты 4 аэропорта, в том числе столичный имени Шопена, и важный военно-логистический хаб в Жешуве.

Начали рассылку повесток членам территориальной обороны и подняли по тревоге несколько воинских частей.

С тем, что дроны были российскими, поляки однако определились лишь к обеду.

Яцек Горышевский, представитель польского оперативного командования:

"Это была атака на территорию Украины, приведшая к нарушению польского воздушного пространства. По нашему мнению, это агрессия. Все это, конечно, будет тщательно изучено, чтобы выяснить, идет речь об ошибке или о преднамеренном акте с целью проверки нашей готовности, наших сил, а также готовности союзников нас поддержать".

Пока нет ясности даже с количеством БПЛА: газеты говорят о 23, Дональд Туск - о 19 единицах. Правды уже не узнать, в Польше остались в виде обломков или рухнувших машин только 7 беспилотников, остальные, прибыв со стороны Украины, туда и вернулись.

НАТО сообщает, что охоту на дроны вели самолеты альянса - летчики, представляющие 4 страны военного союза, сумели сообща сбить 4 дрона. Как отметил генсек Рютте, пилоты сумели доказать, что польские границы охраняются надежно.

При этом один из беспилотников рухнул на жилой дом. Здание повреждено, но никто не пострадал. Инцидент с самого начала квалифицировался как событие исключительное и чуть ли не попытка втянуть Польшу в войну.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

"Вся современная польская идея, более того, вся польская идея за последние 300-400 лет – это попытка продать на Запад идею, что Польша - это барьер от дикого Востока. И вы, немцы, англичане, французы, американцы, пожалуйста, давайте нам все больше денег, чтобы мы были эффективным барьером".

Накал заявлений польских руководителей на протяжении дня несколько снизился. Сначала шла речь об агрессии и готовности обратиться для ее сдерживания к НАТО. Позднее стало известно, что военные готовятся выяснить все обстоятельства этого дела за двое суток, а когда их доклад будет готов, президент Навроцкий соберет заседание Совета безопасности.

Пока же Варшава добилась того, чтобы НАТО ввело в действие 4-й пункт своего устава. Он гласит, что страны - участницы альянса начинают проводить консультации.

Применение знаменитого 5-го пункта устава о возможной совместной защите подвергшейся атаке страны, не планируется. Это значит, что Варшава не склонна переоценивать серьезность инцидента и, вероятно, не желает эскалации.

Временный поверенный России в Польше заявил, что обвинения в адрес Москвы безосновательны. Речь идет о провокации, поскольку дроны прибыли со стороны Украины.

С заявлением выступило и Минобороны России. Там сообщили, что использовали БПЛА дальностью до 700 км, которые просто технически неспособны были достичь польской территории. Варшаве предложили провести консультации в связи со случившимся.

В Кремле же предложили связываться насчет комментариев с военным ведомством.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"ЕС и НАТО чуть ли не ежедневно обвиняют Россию в провокациях, не предъявляя никаких доказательств своим претензиям".

Самые резкие комментарии в связи со случившимся дают наименее информированные политики: французский президент Макрон осудил налет именно российских беспилотников, а немецкий министр обороны заявил, что Россия нарочно направила дроны в сторону Польши и речь не идет о навигационной ошибке.

Вся эта история еще только подлежит тщательному изучению, найденные поляками дроны, как выяснилось, не несли боезаряда. Причем машины такого образца вполне могли собрать из обломков те же украинцы.

Кшиштоф Толвински, польский политик, глава партии "Фронт":

"Мое мнение как польского политика, я бы искал провокации именно с украинской стороны. Пропуск дронов, возможно, запущенных российской стороной или запуск собственных украинских БПЛА для того, чтобы втянуть Польшу в конфликт с Российской Федерацией, - это выгодно украинской стороне, которая хочет продолжать войну с Россией, но не имеет ни собственных сил, ни средств. Им нужно спровоцировать Польшу как страну НАТО, потому что нигде нет таких агрессивных политиков в отношении войны как в Польше, не считая, конечно, литовских".

Киев никогда не чурался операций под чужим флагом. Например, в 2022 году свою ракету С-300, рухнувшую в Польше, требовали объявить российской. Об этом сообщил на днях экс-президент Дуда.

На вопрос о том, был ли тот день, когда ракета упала в Пшеводуве, самым трудным в его президентстве, оказывал ли Владимир Зеленский давление с целью заставить Польшу объявить ракету российской, Анджей Дуда ответил утвердительно.

История с дронами может быть использована в качестве предлога для объявления неба в Украине "беспилотной зоной" (с этой идеей выступает ряд союзных Киеву западноевропейских стран).

Правда, для начала необходимо сделать историю с дронами поводом для самой серьезной военной эскалации, иначе не будет оснований требовать закрытия американским ПВО неба над Украиной.