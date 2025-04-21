Число ударов ВСУ по мирному населению выросло на 20-30 % после начала диалога России и США

Число ударов украинской армии по мирному населению увеличилось на 20-30 % с начала диалога России и США по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

"С момента телефонных переговоров Путина и Трампа, давших старт диалогу между США и Россией о поиске вариантов мирного урегулирования украинского кризиса, киевский режим только нагнетает ситуацию с попытками нанесения ударов по российским гражданским объектам и по мирному населению. В среднем число ударов со стороны ВСУ и число пострадавших выросло на 20-30 %", - рассказал Мирошник.

Дипломат добавил, что Киев также может готовить провокации на своей территории с целью последующего обвинения в них российских сил. "Как показывает опыт, "украинские постановщики" не ограничиваются в методах, организовывая удары, подставляя под них детей и беременных женщин, инициируя акты ядерного терроризма, подрывая многолюдные места общего пользования. Все ради срыва переговоров", - указал посол.