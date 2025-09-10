3.66 BYN
Число задержанных активистов во Франции превысило 520 человек
Автор:Редакция news.by
Захват вокзала, погромы и ожесточенные столкновения с правоохранителями - Франция погрузилась в пучину массовых демонстраций.
На акциях протеста МВД Франции насчитало почти 200 тыс. демонстрантов. Число задержанных превысило 520 человек.
Для разгона манифестантов силовики применили дубинки и слезоточивый газ.
Массовое недовольство вызвало намерение властей урезать часть статей бюджета, не индексировать пенсии и социальные выплаты, а также сделать два праздничных дня рабочими.
Во вторник, 9 сентября, более 9 свиных голов были обнаружены перед мечетями в Париже и пригороде, на некоторых из них было написано "Макрон".
По данным местных СМИ, предположительно, их оставили иностранные граждане, которые уже покинули Пятую республику.