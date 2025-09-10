Число задержанных активистов во Франции превысило 520 человек

Захват вокзала, погромы и ожесточенные столкновения с правоохранителями - Франция погрузилась в пучину массовых демонстраций.

На акциях протеста МВД Франции насчитало почти 200 тыс. демонстрантов. Число задержанных превысило 520 человек.

Для разгона манифестантов силовики применили дубинки и слезоточивый газ.

Массовое недовольство вызвало намерение властей урезать часть статей бюджета, не индексировать пенсии и социальные выплаты, а также сделать два праздничных дня рабочими.

Во вторник, 9 сентября, более 9 свиных голов были обнаружены перед мечетями в Париже и пригороде, на некоторых из них было написано "Макрон".