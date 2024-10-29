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Число жертв наводнения в Испании выросло до 205 человек

Значительно вырос список жертв мощного наводнения в Испании - уже 205 человек, причем спасатели еще не добрались до всех автомобилей, которые унесла вода, и не прошли все затопленные дома. Пропавших без вести - минимум 250. На разбор завалов  брошены дополнительные силы военных, присоединились тысячи волонтеров. 60 автомагистралей закрыто, более сорока тысяч домов - до сих пор без света. Восстанавливаться после стихии придется долго. Кадры ужасных последствий  разлетаются по социальным сетям.

Полиция занята еще и ловлей мародеров. Более 50 человек   задержано при кражах в торговых центрах и ювелирных магазинах. Некоторые уже отправлены в тюрьму.

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