Число жертв наводнения в Испании выросло до 205 человек

Значительно вырос список жертв мощного наводнения в Испании - уже 205 человек, причем спасатели еще не добрались до всех автомобилей, которые унесла вода, и не прошли все затопленные дома. Пропавших без вести - минимум 250. На разбор завалов брошены дополнительные силы военных, присоединились тысячи волонтеров. 60 автомагистралей закрыто, более сорока тысяч домов - до сих пор без света. Восстанавливаться после стихии придется долго. Кадры ужасных последствий разлетаются по социальным сетям.