Что из проектов Академии наук может стать прорывным в ближайшее время, рассказал Сергей Чижик

Белорусская и российская науки доказали, что вместе мы можем не то что горы свернуть и покорить космос, но и утереть нос нашим бывшим партнерам.

О теме номер один в союзной науке и о том, какие проекты могут стать прорывными в ближайшем будущем, рассказал первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси, академик Сергей Чижик в проекте "Актуальное интервью".

Как отметил академик, нам надо обеспечить достойный уровень наших экономик, предотвратить отставание в технологиях, а возможно даже где-то, где есть возможность, выйти вперед.

Сергей Чижик, первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси, академик:

"Я считаю, что сейчас нужно совместно работать в области микроэлектроники. Это козырь в рукаве наших "партнеров", здесь мы должны максимально использовать наши возможности для того, чтобы иметь свою собственную базу. Это может быть оптоэлектроника, где мы имеем хорошие позиции, это могут быть микроэлектромеханические системы, машины".

"В упомянутой электронике есть такой элемент, как защита от электромагнитных воздействий, экранирование радиационных воздействий. Вот здесь мы можем представить хорошие суперзащитные экраны. Они совершили испытания в космосе. Мы, конечно, привязаны к центральным научным организациям в России - Роскосмос, Росатом", - рассказал Сергей Чижик.