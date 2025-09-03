Что пишут мировые СМИ о параде в Пекине

Парад в Пекине под микроскопом продолжают рассматривать на Западе. Мировые СМИ пытаются дать оценку демонстрации военной мощи Китая и его долгосрочной внешней политике.

С точки зрения западных СМИ парад стал сигналом неповиновения Западу и вызову мировому порядку во главе с США.

Триумвират "оси потрясений", предостережение для Запада, вызов лидерству США - так западные СМИ отзываются о пекинском параде, отметившем новую веху в планетарной политике. Тревожный тон слышится в активных обсуждениях "оси потрясений" - так называют союзные отношения лидеров России, Китая, Северной Кореи и Ирана. The Guardian отмечает, что альянс вышел из сферы гипотез и перешел в сферу реальной политики:

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Есть политический текст этого парада. Именно он направлен на Запад. Смотрите, историческая правда существует там, в Юго-Восточной Азии, нежели на территории коллективного Запада, где вы проводите мероприятия про Нормандию, но почему-то приглашаете Украину и сторонников неонацистского режима. Но нормальных красноармейцев, потомков победителей, русских, белорусов, киргизов, армян и так далее вы не учитываете, т.е. вы отмечаете открытие второго фронта без главных этих участников. В Китае примерно такая же идет тенденция, т.е. показана реальная историческая правда, но без коллективного Запада, который уже просто-напросто заврался в исторических оценках Второй мировой войны. Поэтому Китай продемонстрировал свою политическую значимость, что он является главным геополитическим игроком, гегемоном. И треугольник: Россия - Северная Корея (которая там присутствовала) - Китай, они реально показывают, что готовы противодействовать агрессивной экспансии НАТО".

Китайское руководство постаралось сделать так, чтобы парад в Пекине выглядел предостережением для Запада, полагает автор статьи The Wall Street Journal. The New York Times пишет о "самой амбициозной демонстрации силы и дипломатического влияния страны за многие годы". Американский телеканал CNN говорит, что расчеты в глобальном раскладе военных сил склоняются в пользу Пекина. О том же пишет и Reuters:

Издания наперебой публикуют отчеты о представленных Поднебесной вооружениях, делая прогнозы о том, как это меняет расклад сил.

CNN цитирует доклад Центра стратегических и международных исследований США. Согласно анализу, Пекин за 12 лет вдвое сократил разрыв в США в области трат на оборону. А к 2030 году у Китая будет на 48 % больше боевых кораблей, чем у США, говорится в докладе. О других и говорить нечего.

"Китай превосходит своих соседей, тратя на оборону в 5 раз больше, чем Япония, и почти в 7 раз больше, чем Южная Корея - два ключевых союзника США в регионе".

Аналитики и эксперты спешно переписывают свои прогнозы. Так, CNN вынужденно признает, что уверенность в преимуществе США над Китаем в области технологий может быть ложной, настолько высокий уровень показал парад в Пекине. С тревогой отмечает The Guardian и факт наращивания Китаем ядерного арсенала. Однако парад вооружений не единственное, что пугает Запад, который сейчас пожинает плоды своей безумной политики изоляции. Символичным стало совместное фото десятков мировых лидеров и особенно троих: России, Китая и Северной Кореи.