В Молдове подведены итоги парламентских выборов, но ощущения состоявшегося волеизъявления нет. Вместо него тяжелый дух сомнений. Правящая партия PAS Майи Санду сохраняет власть и набрала чуть более 50 %. А внутри Молдовы оппозиция в совокупности получила более 49,5 %. То есть страна практически расколота надвое. Вопрос "чья же это победа?" повисает в воздухе.

Выборы стали примером электоральной инженерии. Власти искусно поработали с картой: если в дружественной Европе количество участков для диаспоры увеличили до 301, то в России их оставили всего два, а в Приднестровье - лишь 12.

В итоге из 300 тыс. приднестровцев смогли проголосовать всего 12 тыс. Математика проста - меньше участков там, где сильна оппозиция, меньше и ее голосов.

Одновременно из-за границы, словно десант, пришла феноменальная поддержка PAS в 78,51 %. Именно эти голоса, как камешки на чаше весов, склонили итог в пользу власти.

Возникает вопрос: а кто, собственно, определяет будущее страны - те, кто в ней живет и работает, или те, кто уже давно обосновался на Западе?

Самый настоящий скандал - это признание Павла Дурова. Он утверждает, когда его задержали во Франции, спецслужбы настоятельно рекомендовали ему удалить некоторые каналы молдавской оппозиции. Это все что вам нужно знать про честную конкуренцию на Западе. Когда в большую политику вмешиваются спецслужбы иностранных государств, разговор о честных выборах можно заканчивать.

Вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых проблемных молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, не устраивавшие французское и молдавское правительства.

Второй аспект - нарушения. Запустили ту же тактику, что на президентских выборах - подвоз, деньги, боты. В Австрии и Румынии избирателей подвозили. Целые автобусы с "голосующими", оплаченными из каких-то фондов, а в Сети - видео, где куратор инструктирует: "Голосуй за PAS и фотографируй бюллетень". Это практически форма отчетности для оплаты. В Италии уже через полчаса после открытия участков обнаружили урны с частично заполненными бюллетенями.

Оппозиция во главе с Игорем Додоном вроде не собирается принимать правила игры Майи Санду. Он уже заявил, что власть проиграла внутри страны, а победу у оппозиции украли на зарубежных участках.

Илан Шор, лидер оппозиционного блока "Победа", и вовсе назвал произошедшее не выборами, а "назначением".

Додон призвал все оппозиционные силы выйти к парламенту на мирный протест. Власть отвечает заявлениями о сотнях инцидентов и подготовке провокаций. Стоит ли удивляться, что страна замерла в напряжении, а западные лидеры - фон дер Ляйен, Каллас, Макрон - уже поспешили поздравить Санду с "победой над Россией"?

Что скрывает цифра 50 на 50? Она кричит о том, что Молдова - не просто расколотая страна, а расколотая пополам. Половина граждан, оставшихся дома, видит будущее в возобновлении связей на Востоке или как минимум и на Востоке и на Западе. Вторая половина, живет на Западе и запрещает другой что-то кроме Запада.

Так победила ли Санду? Когда народ разделен ровно пополам, любое одностороннее решение одной половины против воли другой - это не демократия, а холодная гражданская война.