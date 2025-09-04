3.70 BYN
CNN: парад в Пекине объединил самых влиятельных лидеров мира
Новость о параде в Пекине не сходит с первых полос мировых изданий. Пресса единодушно отмечает, что парад стал демонстрацией растущего мирового влияния Китая и Глобального Юга в целом.
Al Jazeera обращает внимание, что Китай показал самое современное оружие, а сотрудники BBC уточняют, что на грандиозном параде солдаты маршировали с идеальной синхронностью.
Военный парад в Пекине - это предупреждение Вашингтону, сообщает Wall Street Journal в заголовке. Авторы материала уточняют, что китайский флот стал самым крупным в мире по количеству кораблей.
Мероприятие стало кульминацией недели бурной дипломатии, пишет британское издание Financial Times.
А СNN подчеркивает, что появление лидеров России, КНР и КНДР в Пекине стало мощным визуальным проявлением единства в борьбе с Западом:"3 сентября Си Цзиньпин устроил грандиозное шоу демонстрации военной мощи Китая, объединив вокруг своего понимания нового мирового порядка самых влиятельных авторитарных лидеров мира. Это происходит в то же время, как президент США Дональд Трамп ведет глобальную торговую войну и перестраивает американские альянсы".