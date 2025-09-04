CNN: парад в Пекине объединил самых влиятельных лидеров мира

Новость о параде в Пекине не сходит с первых полос мировых изданий. Пресса единодушно отмечает, что парад стал демонстрацией растущего мирового влияния Китая и Глобального Юга в целом.

Al Jazeera обращает внимание, что Китай показал самое современное оружие, а сотрудники BBC уточняют, что на грандиозном параде солдаты маршировали с идеальной синхронностью.

Военный парад в Пекине - это предупреждение Вашингтону, сообщает Wall Street Journal в заголовке. Авторы материала уточняют, что китайский флот стал самым крупным в мире по количеству кораблей.

Мероприятие стало кульминацией недели бурной дипломатии, пишет британское издание Financial Times.