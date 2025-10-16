3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Центр информационных технологий и кибербезопасности открыли в БГУИР
На предприятиях Беларуси - приток молодых специалистов. Практическую подготовку для реального сектора вузы ведут с первых курсов.
Особое внимание в образовании уделяется подготовке молодых кадров именно с практической стороны. В белорусских университетах действуют отраслевые лаборатории. Например, в БГУИР открылся специализированный центр.
Центр информационных технологий и кибербезопасности открыт совместно с компанией по разработке комплексных программно-технических решений в реальном секторе экономики и бизнеса. Создание подобных проектов - это вклад в технологический суверенитет Беларуси.
Николай Ульянов, декан филологического факультета компьютерных систем и сетей БГУИР:
"При подготовке специалистов практико-ориентированного обучения уделяется очень большое внимание. Как рекомендовал глава государства, нужно, чтобы с первого курса студент был погружен в ту профессию, на которую он обучается".
Современный подход к обучению в белорусских вузах развивается с помощью вовлеченности предприятий и организаций в образовательный процесс. Уже сейчас заказчики кадров понимают, что такая интеграция повышает уровень профессиональной подготовки будущих специалистов.
Денис Вяткин, руководитель проектор по информационной безопасности:
"В современных реалиях, особенно с учетом санкционной политики, мы поняли, что полагаться на ряд зарубежных компаний не совсем целесообразно. В этой связи очень важно развивать собственные компетенции, продукты и решения, обучать этому студентов, совместно развиваться и эффективно двигаться вперед".
Белорусские IT-специалисты способны создавать высокотехнологичные решения, производить прорывные продукты в энергетике, программировании, промышленности и в сфере кибербезопасности.
"Довольно важно, чтобы был близкий возраст преподавателей и студентов для того, чтобы можно было более свободно и неформально выстраивать коммуникацию", - поделился ассистент кафедры БГУИР Максим Михальков.
Студенты смогут узнать, как развивается IT-рынок сегодня. В центре внимания преподавателей - практические кейсы и задания, чтобы ребята во время распределения и поиска места работы смогли добавить свои работы в портфолио.
Борьба за кадры - это ключевой вопрос. Важно готовить специалистов для реального сектора экономики задолго до появления их дефицита. Создание подобных центров - яркий пример коллаборации университета, заказчика и студента. К слову, только в БГУИР создано более 50 подобных центров и лабораторий.