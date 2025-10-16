Паспорт гражданина США покинул десятку самых мощных в мире

Паспорт гражданина США больше не находится в топ-10 самых мощных в мире. Теперь документ занимает на 12-ю позицию в рейтинге Henley Passport Index, который составила консалтинговая компания Henley & Partners, пишет РИА Новости.

Номинально в рейтинге американский паспорт занимает 12-е место, деля эту позицию с малазийским. Однако фактически, с учетом того, что одинаковые показатели имеют сразу несколько стран, США располагаются лишь на 38-й строке данного списка.

Согласно данным индекса, американские граждане могут посещать 180 стран без визы или с визой по прибытии - столько же, сколько граждане Малайзии. Для сравнения, обладатели паспорта Сингапура, самого сильного в мире, имеют доступ к 193 странам.

Как отмечает американское издание Newsweek, в июльском рейтинге паспорт США занимал десятое место, деля его с Исландией и Литвой, однако с тех пор "значительно утратил позиции".