ЦРУ теперь может проводить тайные операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп уполномочил Центральное разведывательное агентство (ЦРУ) проводить тайные операции на территории Венесуэлы. Об этом сообщает russian.news.cn.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп обвинил Каракас в освобождении заключенных и психически больных с целью незаконного проникновения в США и контрабанды больших объемов наркотиков.

"Они опустошили свои тюрьмы и переправили тысячи и тысячи заключенных, людей из психиатрических больниц, сумасшедших домов в Соединенные Штаты", - заявил лидер Белого дома, не предоставив доказательств.

Отвечая на вопрос, уполномочил ли он ЦРУ убить Николас Мадуро, Трамп отказался отвечать, сказав: "Я думаю, что Венесуэла чувствует жару".

Президент США добавил, что его администрация рассматривает возможность нанесения ударов по суше. "Сейчас мы, безусловно, рассматриваем вопрос о суше, потому что море у нас под полным контролем", - сказал он.

По сообщениям СМИ, вскоре после комментариев Дональда Трампа Николас Мадуро осудил то, что он назвал "организованным ЦРУ госпереворотом".

Согласно New York Times, новые полномочия позволяют ЦРУ проводить миссии в Венесуэле и Карибском бассейне, а также координировать действия с другими военными операциями США в регионе.

"Официальные лица администрации Трампа в частном порядке ясно дали понять, что конечная цель - отстранить г-на Мадуро от власти", - сообщает NYT, добавив, что около 10 тыс. американских военнослужащих, восемь военных кораблей и одна подводная лодка в настоящее время дислоцированы в Карибском бассейне, в основном в Пуэрто-Рико.

С сентября США пять раз атаковали суда в международных водах у берегов Венесуэлы, которые предположительно перевозили наркотики. В результате погибли 27 человек.