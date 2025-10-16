3.71 BYN
От членов НАТО ожидают участия в программе PURL
Автор:Редакция news.by
Страны, не желающие покупать Киеву оружие у США, оказываются под давлением ожиданий союзников. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, его цитирует Politico.
Речь идет о программе PURL, которая предполагает закупку американского оружия союзниками США по НАТО для последующей передачи ВСУ. По словам минобороны Швеции, около 20 стран - членов альянса готовы поддержать схему. Однако они, как он заявил, ожидают "справедливого распределения бремени".
Так что растущая поддержка программы усиливает давление на тех, кто к ней еще не присоединился, в частности на Великобританию и Францию.