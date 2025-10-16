В Венесуэле осудили разрешение американского лидера проводить диверсии ЦРУ

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f769129f-2ee7-4adc-ac5d-4f7a5b1fc40e/conversions/7e8c3fd2-f2f5-411a-b6d2-1547bf60d8f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f769129f-2ee7-4adc-ac5d-4f7a5b1fc40e/conversions/7e8c3fd2-f2f5-411a-b6d2-1547bf60d8f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f769129f-2ee7-4adc-ac5d-4f7a5b1fc40e/conversions/7e8c3fd2-f2f5-411a-b6d2-1547bf60d8f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f769129f-2ee7-4adc-ac5d-4f7a5b1fc40e/conversions/7e8c3fd2-f2f5-411a-b6d2-1547bf60d8f5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

В правительстве Венесуэлы подвергли осуждению принимаемые президентом США Дональдом Трампом решения, которые позволили ЦРУ вести секретные операции против государства, информирует РИА Новости.

"Венесуэла отвергает воинственные и экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признает, что санкционировал операции против мира и стабильности Венесуэлы. Это беспрецедентное утверждение представляет собой тяжелейшее нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций и обязывает мировое сообщество осудить подобные явно чрезмерные и непостижимые заявления", - говорится в сообщении, опубликованном министром связи и информации Альфредом Няньесом.

Каракас с тревогой следит за планами ЦРУ и развертыванием армии США в Карибском регионе.

"Очевидно, что такие маневры направлены на легитимацию операции по "смене режима" с конечной целью завладеть венесуэльскими нефтяными ресурсами. Кроме того, заявления американского лидера преследуют цель стигматизировать венесуэльскую и латиноамериканскую миграцию", - сказано в документе.

Страна официально представила его на внеочередном заседании министров иностранных дел СЕЛАК и потребовала незамедлительного регионального ответа.

"Завтра наша Постоянная миссия при ООН передаст это обращение в Совет Безопасности и Генеральному секретарю, требуя отчетности от правительства США и принятия срочных мер, которые предотвратят военную эскалацию в Карибском регионе, объявленном зоной мира СЕЛАК в 2014 году", - говорится в публикации.

Как и когда произошло обострение отношений США и Венесуэлы