В Венесуэле осудили разрешение американского лидера проводить диверсии ЦРУ

президент венесуэлы николас мадуро
Фото: РИА Новости

В правительстве Венесуэлы подвергли осуждению принимаемые президентом США Дональдом Трампом решения, которые позволили ЦРУ вести секретные операции против государства, информирует РИА Новости.

"Венесуэла отвергает воинственные и экстравагантные заявления президента Соединенных Штатов, в которых он публично признает, что санкционировал операции против мира и стабильности Венесуэлы. Это беспрецедентное утверждение представляет собой тяжелейшее нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций и обязывает мировое сообщество осудить подобные явно чрезмерные и непостижимые заявления", - говорится в сообщении, опубликованном министром связи и информации Альфредом Няньесом.

Каракас с тревогой следит за планами ЦРУ и развертыванием армии США в Карибском регионе.

"Очевидно, что такие маневры направлены на легитимацию операции по "смене режима" с конечной целью завладеть венесуэльскими нефтяными ресурсами. Кроме того, заявления американского лидера преследуют цель стигматизировать венесуэльскую и латиноамериканскую миграцию", - сказано в документе.

Страна официально представила его на внеочередном заседании министров иностранных дел СЕЛАК и потребовала незамедлительного регионального ответа.

"Завтра наша Постоянная миссия при ООН передаст это обращение в Совет Безопасности и Генеральному секретарю, требуя отчетности от правительства США и принятия срочных мер, которые предотвратят военную эскалацию в Карибском регионе, объявленном зоной мира СЕЛАК в 2014 году", - говорится в публикации.

Как и когда произошло обострение отношений США и Венесуэлы

  • В середине августа Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
  • Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
  • Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела страны.
  • Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
  • Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
  • Пятого сентября президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
  • После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.
  • На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.

