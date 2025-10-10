3.69 BYN
Дефицит бюджета Румынии составляет почти 10 % от ВВП страны
Венгерские СМИ пытаются привлечь внимание к еще одной кризисной локации в Европе. По всем приметам, не только у Германии и Франции - дела в экономике идут наперекосяк.
Румыния из числа государств ЕС является первым кандидатом в банкроты: причем, катастрофа там может случиться в любой момент. Дефицит бюджета страны составляет без малого 10 %. Текущий уровень госрасходов и потребления граждан поддерживается за счет зарубежных кредитов.
При этом в августе сразу три рейтинговых агентства понизили кредитный статус Румынии. Бухаресту денег для сохранения уровня потребления нужно все больше, кредиты обходятся все дороже, но чтобы платить по ним проценты, требуется заимствовать все активнее. Единственное, что пока держит Румынию на плаву, это ее роль в натовской логистике: через эту страну поступает большая часть военных грузов в Украину. Очевидно, деньги Бухаресту европейцы дают уже только под это. Однако такой праздник щедрости способен закончиться в любой момент.