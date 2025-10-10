Дефицит бюджета Румынии составляет почти 10 % от ВВП страны

Венгерские СМИ пытаются привлечь внимание к еще одной кризисной локации в Европе. По всем приметам, не только у Германии и Франции - дела в экономике идут наперекосяк.

При этом в августе сразу три рейтинговых агентства понизили кредитный статус Румынии. Бухаресту денег для сохранения уровня потребления нужно все больше, кредиты обходятся все дороже, но чтобы платить по ним проценты, требуется заимствовать все активнее. Единственное, что пока держит Румынию на плаву, это ее роль в натовской логистике: через эту страну поступает большая часть военных грузов в Украину. Очевидно, деньги Бухаресту европейцы дают уже только под это. Однако такой праздник щедрости способен закончиться в любой момент.