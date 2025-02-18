Делегации России и США сверили позиции

Процессу восстановления отношений США и России 18 февраля, видимо, дан серьезный старт. О глобальных компромиссах говорить пока рано, но стороны начали слушать друг друга.

В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США.

Они длились четыре с половиной часа. Но вопреки ожиданиям и многочисленным прогнозам конкретная дата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена. Вряд ли она состоится на следующей неделе.

Главный итог: Москва и Вашингтон договорились учитывать взаимные интересы.

"Когда национальные интересы совпадают, надо делать все, чтобы на этих направлениях усилий объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты и в геополитических сферах, и в экономических делах. Так что разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основание полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно на конкретных примерах изложили в очередной раз", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нужно начать на высоком уровне обсуждать, думать и изучать как геополитическое, так и экономическое сотрудничество, которое может последовать за прекращением конфликта в Украине. Очевидно, что для того, чтобы этот контакт был возможен, мы должны добиться успешного и прочного завершения конфликта", - сказал Марко Рубио, госсекретарь США.

На данном этапе главы дипломатических ведомств двух стран на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях Москвы и Вашингтона.