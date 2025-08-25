Демонтаж модели "социального государства" покажет "Понятная политика"

Почему военные бюджеты в Европе растут, но единства в обществе нет? Потянет ли ЕС увеличение трат на войну (5 % от ВВП по требованию Белого дома)? Откуда взять деньги и, главное, у кого забрать? Раздутие бюджетов и демонтаж модели "социального государства". Что говорят противники безудержной милитаризации?