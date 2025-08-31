Денег нет, но тратить будем: Германия стала вторым донором украинского конфликта после США

Немецкое государство не в состоянии поддерживать в прежнем объеме пенсионные фонды и фонды медицинского страхования. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что существующая система плодит иждивенцев на шее государства.

Предполагается закрыть брешь в немецкой экономике, дефицит которой в 2026 составит 30 млрд евро.

Но интересно другое - пока "социалка" будет урезаться, на вооруженный конфликт продолжат идти средства из ФРГ (18 млрд евро в ближайшие два года, что составляет более половины того самого дефицита). Что скрывается за урезанием соцпрограмм - в рубрике "Катюшин расчет".

Немецкое население ошарашено заявлением своего канцлера о том, что на финансирование модели социального государства денег больше нет. В бюджет предстоит внести коррективы. Но что корректировкам не подвергается - это финансирование украинского конфликта, которое продолжится.

Правительство Германии еще не решило: либо предстоит уменьшить поддержку социально незащищенным слоям населения (пенсионерам и безработным), либо увеличить налоги для обеспеченных граждан. Аналитики ожидают масштабных изменений в социальной политике.

Фридрих Мерц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c47dc1a7-e8d1-4603-b559-077e56c66ec8/conversions/f76395b8-9d72-4c71-92cc-5011a151a904-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c47dc1a7-e8d1-4603-b559-077e56c66ec8/conversions/f76395b8-9d72-4c71-92cc-5011a151a904-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c47dc1a7-e8d1-4603-b559-077e56c66ec8/conversions/f76395b8-9d72-4c71-92cc-5011a151a904-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c47dc1a7-e8d1-4603-b559-077e56c66ec8/conversions/f76395b8-9d72-4c71-92cc-5011a151a904-xl-___webp_1920.webp 1920w

23 августа в Нижней Саксонии Фридрих Мерц в резкой форме раскритиковал тех, кто получает сегодня пособия от государства. От помощи в ФРГ сегодня зависит более 5,5 млн граждан. Расходы 2025 года уже превысили прошлогодний рекорд в 47 млрд евро, что является недопустимым, подчеркнул Мерц. Добровольно от денег из казны никто отказываться не хочет, а система всеобщего благосостояния (гордость Германии) рождает пассивность населения.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором оно существует сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить с экономической точки зрения".

В Германии в последние годы возросли расходы на социальное обеспечение. Население стремительно стареет - становится больше пенсионеров. Ради экономии звучали предложения разрешить выход на пенсию только с 70 лет. Сейчас пенсионный возраст составляет 67 лет.

В то же время в стране растет и безработица - она составляет около 3 млн человек. Среди безработных - много молодежи. Хотя большинство тех, кто сидит на государственных пособиях, - это немцы, среди них есть много иностранных граждан.

Экономика Германии, некогда лидера по экспорту в Европе, не справляется. С 2017 года она резко замедлилась - ВВП вырос всего на 1,56 %, тогда как в остальной части еврозоны - 9,5 %. Более того, она имеет тенденцию на сокращение. Во втором квартале 2025 года экономика Германии сократилась на 0,3 %.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Отказ от углеводородов из России негативно повлиял на немецкую экономику. Экономика Германии теряет свою конкурентоспособность из-за отказа от сырья из России, также энергии, нефти, газа. Эти вещи формируют достаточно серьезную часть конкурентоспособности немецкой промышленности, то, как это было до 2022 года".

Данные статистики неутешительны для самого Мерца, от которого все громче требуют исполнить предвыборное обещание и сделать экономику ФРГ снова великой. Он уже заявил, что после двух лет спада оторвались от дна, но нет. Дефицит бюджета на 2026 год - 30 млрд евро, а "граждане должны чувствовать, что каждый вносит свой вклад в сокращение этого дефицита". Это резюмировал глава Минфина и вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, который позже ступил на киевский перрон с чемоданчиком еврокупюр и заверил, что Германия и дальше будет поддерживать Украину.

Ларс Клингбайль, министр финансов Германии:

"С точки зрения Германии, сценарий продолжения войны теперь в определенной степени обеспечен и финансово: в среднесрочном плане мы утвердили военную поддержку Украины в размере 8,5 млрд евро плюс дополнительные средства. В итоге будет 9 млрд евро. Это твердо установлено".

Расходы ФРГ на Украину news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37b20e71-2c02-4dd4-94db-ce36a3a68803/conversions/a42a25f0-70f7-47ce-892b-0f3e257ccab4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37b20e71-2c02-4dd4-94db-ce36a3a68803/conversions/a42a25f0-70f7-47ce-892b-0f3e257ccab4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37b20e71-2c02-4dd4-94db-ce36a3a68803/conversions/a42a25f0-70f7-47ce-892b-0f3e257ccab4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37b20e71-2c02-4dd4-94db-ce36a3a68803/conversions/a42a25f0-70f7-47ce-892b-0f3e257ccab4-xl-___webp_1920.webp 1920w

18 млрд евро не закроют дефицит в 30 млрд, хотя это уже больше половины. Неожиданными для немцев стали подробности, сколько ФРГ уже потратило на Украину с начала конфликта или с начала экономического спада Германии. Щедрость немецкого правительства обошлась населению в 50,5 млрд: 25 млрд ушло на украинских беженцев, 17 млрд - на вооружение и подготовку украинских военных, почти 7 млрд - на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также почти 2 млн влили в сам бюджет Украины, например, чтобы Киев мог заплатить зарплаты госслужащим. Таким образом, Германия стала вторым донором украинского конфликта после США.

Андрей Богодель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01184b99-22fb-4a7c-aae6-e00f06fb73ff/conversions/8568dba4-5123-4ad3-9860-dd3429baf4b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01184b99-22fb-4a7c-aae6-e00f06fb73ff/conversions/8568dba4-5123-4ad3-9860-dd3429baf4b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01184b99-22fb-4a7c-aae6-e00f06fb73ff/conversions/8568dba4-5123-4ad3-9860-dd3429baf4b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01184b99-22fb-4a7c-aae6-e00f06fb73ff/conversions/8568dba4-5123-4ad3-9860-dd3429baf4b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Богодель, замначальника факультета генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Сегодня делают основным локомотивом, который будет действовать против РФ и стран Востока европейской части, Германию. Урезание социальных программ направлено на то, чтобы дать возможность развиться бундесверу. Мы говорим о том, что в течение 4 лет финансирование Вооруженных Сил ФРГ должно быть увеличено в 2 раза. Если сегодня это 86 млрд евро, что уже немалая сумма, то через 4 года эта сумма должна возрасти до 162 млрд. На сегодняшний день Германия - это то государство, которое будет формировать основу коалиции против восточно-славянского цивилизационного мира".