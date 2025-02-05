Депутат: Решение Трампа о прекращении деятельности USAID свидетельствует о начале серьезной ревизии

USAID десятилетиями оплачивала политические услуги по всему миру и покупала или даже создавала пятые колонны против неугодных и неудобных государств. Теперь работники по всему миру отправлены в отпуска, финансирование остановлено, пока говорят, на три месяца, однако Маск говорит о ликвидации, а Трамп - загадочное "поживем, мол, увидим".

"Агентство было создано в 1961 году решением президента Кеннеди и выполняло довольно-таки специфические функции. Под предлогом оказания международной помощи, помощи больным людям, людям, пострадавшим от различных природных бедствий, катастроф, развития гуманитарной сферы, вкладывались миллиарды долларов в развитие этого сектора, в том числе и в формирование так называемого гражданского общества в странах, которые представляли особый интерес для Соединенных Штатов Америки. Естественно, это гражданское общество действовало в интересах США, и представители его, а это различные неправительственные, некоммерческие организации, получая субсидии, затем принимали непосредственное участие в подрывных действиях против правительств своих стран".

По мнению депутата, решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о прекращении деятельности USAID и замораживании вообще всей международной помощи на несколько месяцев свидетельствует о начале серьезной ревизии, инвентаризации, поскольку эти деньги часто шли в карманы тех, кто отвечал за их распределение: "Мы имеем дело с банальным воровством, с банальным хищением, со списанием этих средств на несуществующие проекты. Я не думаю, что американцы изменят свой внешнеполитический курс, связанный на подрыв стабильности в тех государствах, которые неугодны по тем или иным причинам Вашингтону. Скорее всего, будет меняться сама парадигма работы. И USAID по своему содержанию, по направлению своей деятельности никуда не уйдет. Возможно, будут созданы другие организации, но зарубежные операции американцы не прекратят. И свидетельством тому является то, что уже сегодня созданы различные организации прокладки, через которые идет финансирование, в том числе в странах Восточной Европы, на Кавказе, тех сил, которые заинтересованы в дестабилизации политической ситуации".