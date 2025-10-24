Die Welt: Лидер КНР не нашел времени для приема канцлера ФРГ в Китае

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92cfb762-6d71-4a9e-85e5-ab26dca0f99c/conversions/968c702c-ef11-435e-8190-4696b8b234b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92cfb762-6d71-4a9e-85e5-ab26dca0f99c/conversions/968c702c-ef11-435e-8190-4696b8b234b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92cfb762-6d71-4a9e-85e5-ab26dca0f99c/conversions/968c702c-ef11-435e-8190-4696b8b234b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92cfb762-6d71-4a9e-85e5-ab26dca0f99c/conversions/968c702c-ef11-435e-8190-4696b8b234b4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Отмена визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай является "внешнеполитической катастрофой" для правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Die Welt.

Газета напомнила, что Мерц уже почти полгода возглавляет правительство ФРГ, но до сих пор ни разу не совершил визит в Китай после вступления в должность. При этом, по информации газеты, "в календаре ведомства канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни" для возможной поездки Мерца в Китай и Индию. "Однако, по слухам, (лидер КНР - прим. ред.) Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца", - утверждается в статье Die Welt.

Die Welt полагает, что теперь Мерца и Вадефуля ожидают неспокойные времена. "Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, - это выяснение отношений с Китаем", - пишет газета. По оценке издания, критики в рядах Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС также могут поставить под вопрос "управленческое искусство" главы правительства ФРГ, учитывая, что предшественники Мерца на посту канцлера - как Олаф Шольц, так и Ангела Меркель - придерживались другой стратегии в отношении Пекина.