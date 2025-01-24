Директор ЦРУ заявил, что считает важным противостоять угрозе со стороны Пекина

Погода в Беларуси
Брест4°
Гомель2°
Витебск0°
Могилев0°
Гродно3°
Минск1°
Минск
1°
Верхняя палата Конгресса США утвердила выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Он занимал пост руководителя Национальной разведки США при первой администрации Трампа в 2020 - 2021 годах.
До этого около пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса.
В ходе слушаний в Сенате Рэтклифф заявил, что считает важным противостоять угрозе со стороны Пекина. И отметил, что США сталкиваются с "самой сложной обстановкой в сфере национальной безопасности в истории".
Также Рэтклифф сообщил, что доверяет Трампу по вопросам, касающимся Украины и России.