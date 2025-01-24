Директор ЦРУ заявил, что считает важным противостоять угрозе со стороны Пекина

Верхняя палата Конгресса США утвердила выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Он занимал пост руководителя Национальной разведки США при первой администрации Трампа в 2020 - 2021 годах.

До этого около пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса.



В ходе слушаний в Сенате Рэтклифф заявил, что считает важным противостоять угрозе со стороны Пекина. И отметил, что США сталкиваются с "самой сложной обстановкой в сфере национальной безопасности в истории".



Также Рэтклифф сообщил, что доверяет Трампу по вопросам, касающимся Украины и России.