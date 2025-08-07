3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Дмитриев: Противники России пытаются сорвать диалог с США
Идет очень важный диалог России с США по различным направлениям, но противники России пытаются его сорвать и дезинформировать руководство США, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", - сказал Дмитриев.
Спецпредставитель президента РФ отметил, что этот диалог позволяет Москве четко доносить свою позицию. По его словам, благодаря диалогу возможно донести до партнеров в Вашингтоне то, что "рост российской экономики значимо превысил фактически стагнацию, которая происходит в Британии, в экономике Евросоюза". Также РФ может рассказать, каким образом справляется с различными формами давления на ее рынок. Москва также может донести свою позицию о готовности к созидательному и конструктивному диалогу с США.
"Мы видим, что совместные инвестиции, в том числе с инвесторами США, проекты в Арктике, по редкоземельным металлам, инфраструктурные проекты могут быть полезны как для России, так и для США. Мы также можем развивать совместные инвестиции в технологические компании и многие другие", - подчеркнул Дмитриев.
Он констатировал значительный интерес со стороны американских компаний к возвращению на российский рынок. "По мере того, как диалог будет приносить плоды, это будут экономические плоды. Мы говорили о том, что американские компании потеряли более $300 млрд, уйдя с российского рынка", - указал он.
Дмитриев подчеркнул, что восстановление диалога Москвы и Вашингтона принесет экономические плоды как российским компаниям, так и американским инвесторам, желающим выйти на российский рынок.