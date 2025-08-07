Дмитриев: Противники России пытаются сорвать диалог с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbad6475-2b2a-4752-be18-b25c75d19c5c/conversions/81876ec8-5721-45f4-93fb-986de6cd4963-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbad6475-2b2a-4752-be18-b25c75d19c5c/conversions/81876ec8-5721-45f4-93fb-986de6cd4963-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbad6475-2b2a-4752-be18-b25c75d19c5c/conversions/81876ec8-5721-45f4-93fb-986de6cd4963-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbad6475-2b2a-4752-be18-b25c75d19c5c/conversions/81876ec8-5721-45f4-93fb-986de6cd4963-xl-___webp_1920.webp 1920w Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Идет очень важный диалог России с США по различным направлениям, но противники России пытаются его сорвать и дезинформировать руководство США, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", - сказал Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что этот диалог позволяет Москве четко доносить свою позицию. По его словам, благодаря диалогу возможно донести до партнеров в Вашингтоне то, что "рост российской экономики значимо превысил фактически стагнацию, которая происходит в Британии, в экономике Евросоюза". Также РФ может рассказать, каким образом справляется с различными формами давления на ее рынок. Москва также может донести свою позицию о готовности к созидательному и конструктивному диалогу с США.

"Мы видим, что совместные инвестиции, в том числе с инвесторами США, проекты в Арктике, по редкоземельным металлам, инфраструктурные проекты могут быть полезны как для России, так и для США. Мы также можем развивать совместные инвестиции в технологические компании и многие другие", - подчеркнул Дмитриев.

Он констатировал значительный интерес со стороны американских компаний к возвращению на российский рынок. "По мере того, как диалог будет приносить плоды, это будут экономические плоды. Мы говорили о том, что американские компании потеряли более $300 млрд, уйдя с российского рынка", - указал он.