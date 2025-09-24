В ночь на 25 сентября пограничные переходы на польско-белорусской границе, наконец, откроются. Целых две недели они были заперты на замок, ключ от которого Варшава вроде как потеряла в собственных непоколебимых принципах из-за российско-белорусских учений "Запад-2025", которые завершилось еще 16 сентября.

И вот после мучительной паузы Польша решила отмотать все назад. Минск уже получил официальное уведомление - в 01:00 заработают погранпереходы, железнодорожные пути тоже откроют.

Что же это было? Явно не политика безопасности, как говорит Дональд Туск, скорее "политический театр абсурда", в котором главными жертвами стали простые люди и бизнес.

Слова Туска о "чрезвычайно агрессивных" учениях рассыпаются при первом же соприкосновении с фактами. Беларусь демонстративно разряжала обстановку и отвела маневры вглубь страны, а также снизила число участников.

Более того, на полигоне под Борисовом за происходящим спокойно наблюдали военные атташе трех стран НАТО - США, Турции и Венгрии. Так что угроза оказалась "надуманной" Туском, а решение - паническим.

Настоящая драма разыгралась не на полигонах, а на пограничных пунктах - пока Варшава корчила из себя "щит Европы", ее собственные бизнесмены и перевозчики оказались в ловушке.

Факт По данным на середину сентября, в Беларуси остались более 1000 польских грузовиков. Потери от простоя каждого - 1000 евро в сутки.

Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак рвал и метал: "Наши граждане в заложниках у собственного правительства!" Пока Туск и его команда разыгрывали спектакль, польский бизнес корчился от боли.

Депутат Витольд Туманович предупреждал: "Еще немного, и предприниматели начнут увольнять людей!" В приграничных регионах магазины, склады, мелкие фирмы теряли деньги. Опущенный шлагбаум не просто политический жест, это удар по кошелькам простых поляков. И все ради чего? Ради пиар-истерики о "русско-белорусской угрозе"?

Юрий Воскресенский, политический аналитик:

"В спорте это называется "проигрыш всухую". В данном случае проиграла польская внешняя дипломатия, потому что все милитаристские заявления наших польских коллег и обещания, что они будут держать границу на замке бесконечно долго, просто рассыпались в пух и прах благодаря эффективной и слаженной работе белорусской внешней дипломатии вкупе со своими китайскими партнерами. Мы надеемся, что наши польские соседи пойдут дальше и попытаются нормализовать торгово-экономические отношения и ситуацию в целом на всем приграничье".

А теперь вишенка на торте: Польша не просто по себе ударила, она еще и Пекину подложила свинью. Через белорусскую границу шли китайские товары в Европу - важный транзитный коридор. Тут в дело вступили большие деньги - простой из-за перекрытой Польшей границы множил убытки в астрономическую сумму. В Варшаву с визитом прибывает министр иностранных дел Китая. Это первая такая встреча за шесть лет. Послание Пекина было прочитано без перевода: "Друзья, вы играете с огнем".

Минск показал себя молодцом - дал польским фурам 10 дней дополнительного времени на вывоз. Беларусь показала, что она является ответственным участником логистических цепочек, а не источником угрозы. И это на фоне того, что Минск сохраняет безвизовый режим для граждан 35 европейских стран, включая Польшу, вплоть до конца 2025 года. Так кто здесь строит барьеры, а кто - мосты?

Варшава под грузом экономических потерь и дипломатического давления на своей шкуре убедилась, что в глобальной игре можно быть пешкой, но нельзя быть глупой пешкой.

Скандал с границей нанес удар по репутации Польши как надежного транзитного хаба. Осадок от этого двухнедельного спектакля останется надолго.

Итак, что имеем? Польша закрыла границу по надуманному поводу, проигнорировала собственный бизнес, подставила Китай, подмочила репутацию и в итоге вынуждена открыть границу под давлением собственного же Сейма. Это не политика, это трагикомедия.