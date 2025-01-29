Дорогие билеты. Туристам, не являющимся гражданами ЕС, станет сложнее попасть в Лувр

Лувр введет для туристов из стран за пределами Евросоюза отдельные, более дорогие билеты с 2026 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в главном парижском музее, пишет ТАСС.

"Финансирование программы возрождения музея "Ренессанс Лувра" планируется за счет введение отдельных тарифов для посетителей из ЕС и для туристов, прибывших из стран за его пределами", - сказал Макрон.

Как пишет БЕЛТА, для посетителей не из стран ЕС с 1 января 2026 года "будут введены более дорогие билеты", добавил французский лидер. "В будущем мы ожидаем не менее 12 млн посетителей в год", - подчеркнул Макрон.