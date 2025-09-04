Дожить до выборов: в Германии фиксируют загадочные смерти правых политиков накануне голосования

В преддверии важного голосования в крупнейшей земле Германии из жизни уходят депутаты от партии "Альтернатива для Германии". О том, как страна погружается в пучину не только политического, но и экономического кризиса, рассказали в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Дожить до 14 сентября

В земле Северный Рейн-Вестфалия на протяжении последних дней фиксируется пугающая тенденция: из жизни уходят кандидаты от партии "Альтернатива для Германии". В траурном списке уже 7 человек. При этом в местной полиции поспешили заверить, что здесь нет ничего подозрительного. Но придется перепечатать бюллетени, а избирателям, которые проголосовали досрочно, необходимо снова исполнить свой гражданский долг.

Официальные причины гибели большинства немецких политиков неизвестны. Но в СМИ появилась информация, что самый молодой из однопартийцев - 42-летний Патрик Титце - якобы покончил с собой.

Вереница таких совпадений, да еще и накануне выборов, стала поводом для бурного обсуждения конспирологических теорий в соцсетях. А вице-председатель партии Штефан Бранднер был краток: "На мой взгляд, это статистически поразительно и в данный момент труднообъяснимо".

Поворот направо

На протяжении всего августа "Альтернатива для Германии" удерживала лидирующую позицию среди немецких партий, обходя христианских демократов. Шансы "перехватить" власть у них завидные. Если правящая коалиция развалится, возможен даже сценарий досрочных выборов. Эксперты прогнозируют, что в нынешних кризисных условиях рейтинги правых будут и дальше расти.

Мы находимся в третьем году рецессии, нам необходимо выйти из нее. Дорогие друзья, я говорю это вполне самокритично. Эта задача сложнее, чем некоторые могли себе представить год или около того назад. Мы переживаем не просто циклический спад. Мы переживаем структурный кризис нашей экономики. Фридрих Мерц, канцлер Германии

"В настоящее время мы не поспеваем за развитием событий в мире. Мы больше не являемся ведущей индустриальной державой, на которую равняется мир, - заметил он. - Мы являемся страной со слабым структурным ростом. Мы больше не конкурентоспособны во многих секторах нашей экономики. И это вопрос ценовой конкурентоспособности".

Впервые с момента падения Берлинской стены из Германии уехало больше поляков, чем прибыло, сообщает The Times. Обратная миграция вызвана стагнацией немецкой экономики, которую добивают тарифы президента США Дональда Трампа.

Сара Вагенкнехт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/180e9232-2e80-41d8-9994-69d5091505ba/conversions/ef2c4271-805a-433f-8a99-4bcbaadbdfab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/180e9232-2e80-41d8-9994-69d5091505ba/conversions/ef2c4271-805a-433f-8a99-4bcbaadbdfab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/180e9232-2e80-41d8-9994-69d5091505ba/conversions/ef2c4271-805a-433f-8a99-4bcbaadbdfab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/180e9232-2e80-41d8-9994-69d5091505ba/conversions/ef2c4271-805a-433f-8a99-4bcbaadbdfab-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Европа, особенно Германия, сильно зависит от российского сырья, от российской энергетики. По сути, это было условием существования нашей промышленности - получать дешевую энергию из России, в частности, газ. Мы отключились от этого и теперь полностью зависимы от США, особенно после последнего соглашения или сделки, как ее называют. Кстати, это не сделка с Трампом, которую заключила там фон дер Ляйен, а, скорее, подчинение Европы, - заметила лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт. - В ближайшие годы мы будем покупать огромные объемы дорогой американской энергии, которая к тому же и низкокачественная и более грязная. В таких условиях наши компании просто не смогут производить конкурентоспособную продукцию".