Дуров рассказал, как французские спецслужбы просили его помочь Молдове с цензурой

Французские спецслужбы пытались заставить основателя Telegram Павла Дурова удалить оппозиционные каналы перед президентскими выборами в Молдове, которые прошли в октябре прошлого года. По его словам, именно это стало причиной его задержания в Париже.

Давление на мессенджер началось с просьбы "помочь молдавскому правительству" зачистить политически неудобные Telegram-каналы, об этом Дуров написал в соцсети X:

"Около года назад, когда я задержался в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдове".