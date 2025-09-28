3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Дуров рассказал, как французские спецслужбы просили его помочь Молдове с цензурой
Французские спецслужбы пытались заставить основателя Telegram Павла Дурова удалить оппозиционные каналы перед президентскими выборами в Молдове, которые прошли в октябре прошлого года. По его словам, именно это стало причиной его задержания в Париже.
Давление на мессенджер началось с просьбы "помочь молдавскому правительству" зачистить политически неудобные Telegram-каналы, об этом Дуров написал в соцсети X:
"Около года назад, когда я задержался в Париже, французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдове".
По его словам, большинство каналов не нарушало никаких правил, их объединяло лишь одно: критика властей французского и молдавского правительств. Telegram отказался выполнять запрос, заявив о приверженности свободе слова. В обмен на сотрудничество французская разведка обещала Дурову содействие по его делу в суде.