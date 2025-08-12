Два самолета столкнулись в аэропорту Монтаны

Два самолета столкнулись в американском штате Монтана. Небольшое воздушное судно загорелось при приближении к взлетно-посадочной полосе, а затем врезалось в стоявший неподвижно другой самолет.

В результате инцидента образовался огромный огненный шар, а в небо поднялись клубы дыма. Все четверо пассажиров первого самолета выжили. Только двое из них получили незначительные травмы. Во втором воздушном судне, к счастью, никого не было.