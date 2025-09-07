Движение к миру: ХАМАС готов к переговорам с Израилем

ХАМАС готов немедленно сесть за стол переговоров с Израилем в обмен на прекращение огня, полный вывод израильских войск и формирование независимого комитета по управлению сектором Газа. С таким заявлением выступили в палестинском движении в ответ на "последнее предупреждение" от президента США.

Согласно предложению, все 48 удерживаемых и тела погибших будут переданы в первый день сделки параллельно с освобождением палестинских заключенных. Израиль остановит операцию "Колесницы Гидеона - 2" по захвату города Газа, и сразу начнутся переговоры под личным руководством Трампа о завершении войны. Пока переговоры не завершены, боевые действия возобновляться не будут.