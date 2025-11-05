3.68 BYN
ЕИБ одобрил Литве кредит на военные нужды в размере 300 млн евро
Автор:Редакция news.by
У Вильнюса нет денег на милитаристскую политику, но вместо того чтобы от нее отказаться, средства берут в долг. Европейский инвестиционный банк одобрил Литве кредит на военные нужды в размере 300 млн евро. Соглашение будет подписано в ближайшее время.
Изначально Вильнюс запрашивал 400 млн, но такую сумму банк не утвердил. Видимо, плохая кредитная история. В 2025 году Вильнюс уже брал у того же кредитора ссуду на строительство военной базы для немецкой бригады на 540 млн евро.