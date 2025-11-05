У Вильнюса нет денег на милитаристскую политику, но вместо того чтобы от нее отказаться, средства берут в долг. Европейский инвестиционный банк одобрил Литве кредит на военные нужды в размере 300 млн евро. Соглашение будет подписано в ближайшее время.