ЕК будет судиться с тремя европейскими странами из-за Украины

Еврокомиссия будет судиться с тремя европейскими странами из-за Украины. Об этом сообщил лидер французской партии "Патриоты". Флориан Филиппо назвал план евроруководства "диктатурой".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что хотят подтолкнуть Польшу, Венгрию и Словакию к снятию экспортных ограничений в отношении Украины. По мнению Филиппо, новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Киевом приведет к наводнению континента украинскими сельхозпродуктами.