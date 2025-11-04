Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЕК будет судиться с тремя европейскими странами из-за Украины

Еврокомиссия будет судиться с тремя европейскими странами из-за Украины. Об этом сообщил лидер французской партии "Патриоты". Флориан Филиппо назвал план евроруководства "диктатурой".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что хотят подтолкнуть Польшу, Венгрию и Словакию к снятию экспортных ограничений в отношении Украины. По мнению Филиппо, новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Киевом приведет к наводнению континента украинскими сельхозпродуктами.

Киев, впрочем, открыто демпингует на внешнем рынке за счет коррумпированных чиновников и уклонения от налогов. Многие эксперты предрекают стагнацию и развал украинского агропромышленного комплекса.

