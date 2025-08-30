ЕК не ответила на жалобу Будапешта и Братиславы после ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба"

Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Будапешта и Братиславы с жалобами на действия Киева после атаки на нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует ТАСС.

По мнению Сийярто, Еврокомиссия сегодня, вопреки своему предназначению, обеспечивает интересы Украины, а не стран Евросоюза.

"До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией направили в Еврокомиссию с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну, то есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС", - сказал венгерский дипломат.