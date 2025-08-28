В Еврокомиссии заявили, что нефтепровод "Дружба" не должен подвергаться ударам. Там его назвали частью европейской энергетической безопасности. И добавили, что находятся в контакте с Киевом. При этом прямо не упомянули, что атака была совершена именно Украиной.

Венгрия в свою очередь предпринимает собственные меры по обеспечению безопасности своей инфраструктуры. Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону Роберту Бровди, командиру подразделения ВСУ. Его подозревают в атаке на "Дружбу". Бровди сам подтверждал свою причастность к ударам. Венгрия назвала украинца "угрозой нацбезопасности".

Как сообщают СМИ, эксперт фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Маркус Фронмайер призвал прекратить помощь Киеву до завершения расследования подрыва "Северных потоков".