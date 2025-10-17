3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
ЕК планирует обязать страны-члены проводить пенсионные реформы
Автор:Редакция news.by
Еврокомиссия собирается обязать страны-члены проводить пенсионные реформы. В случае невыполнения ее рекомендаций предупреждает: национальные правительства будут лишены бюджетного финансирования из Брюсселя. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, 80 % пенсионеров в ЕС живут исключительно за счет государственной пенсии. В результате каждый пятый житель объединения в возрасте старше 65 лет находится на грани бедности. Это порядка 18,5 млн человек.
Планы Еврокомиссии ужесточить пенсионную политику ряд стран ЕС воспринимает как шантаж и удар по демократии.