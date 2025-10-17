ЕК планирует обязать страны-члены проводить пенсионные реформы

Еврокомиссия собирается обязать страны-члены проводить пенсионные реформы. В случае невыполнения ее рекомендаций предупреждает: национальные правительства будут лишены бюджетного финансирования из Брюсселя. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, 80 % пенсионеров в ЕС живут исключительно за счет государственной пенсии. В результате каждый пятый житель объединения в возрасте старше 65 лет находится на грани бедности. Это порядка 18,5 млн человек.