ЕК предложит начать переговоры о приеме Украины в ЕС

Еврокомиссия предложит Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, угрожая, что новые отсрочки "помогут России". Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в Люксембурге перед встречей глав МИД Евросоюза.

По ее словам, в ноябре Еврокомиссия уведомит Совет ЕС о завершении анализа реформ украинского законодательства по шести первым переговорным разделам и подтвердит, что Украина готова к началу переговоров.

На вопрос о вето Будапешта, еврочиновница ответила, что Еврокомиссия попытается найти способ обойти его или дождется смены власти в Венгрии.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

ЕКЕСУкраина