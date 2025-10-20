ЕК предложит начать переговоры о приеме Украины в ЕС

Еврокомиссия предложит Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, угрожая, что новые отсрочки "помогут России". Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в Люксембурге перед встречей глав МИД Евросоюза.

По ее словам, в ноябре Еврокомиссия уведомит Совет ЕС о завершении анализа реформ украинского законодательства по шести первым переговорным разделам и подтвердит, что Украина готова к началу переговоров.