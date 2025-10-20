3.73 BYN
ЕК предложит начать переговоры о приеме Украины в ЕС
Автор:Редакция news.by
Еврокомиссия предложит Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, угрожая, что новые отсрочки "помогут России". Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в Люксембурге перед встречей глав МИД Евросоюза.
По ее словам, в ноябре Еврокомиссия уведомит Совет ЕС о завершении анализа реформ украинского законодательства по шести первым переговорным разделам и подтвердит, что Украина готова к началу переговоров.
На вопрос о вето Будапешта, еврочиновница ответила, что Еврокомиссия попытается найти способ обойти его или дождется смены власти в Венгрии.