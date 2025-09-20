Экономить деньги на отмене госпраздников - в чем провал политики последнего премьер-министра Франции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/000b7695-0d96-4d42-a6b5-b8bedb06119c/conversions/8db64347-7efc-4ad8-a037-e4cadd550b15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/000b7695-0d96-4d42-a6b5-b8bedb06119c/conversions/8db64347-7efc-4ad8-a037-e4cadd550b15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/000b7695-0d96-4d42-a6b5-b8bedb06119c/conversions/8db64347-7efc-4ad8-a037-e4cadd550b15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/000b7695-0d96-4d42-a6b5-b8bedb06119c/conversions/8db64347-7efc-4ad8-a037-e4cadd550b15-xl-___webp_1920.webp 1920w

Франция снова воюет с собственным населением. Слезоточивый газ и дубинки в ответ на недовольство политикой президента. Ключевое здесь - "снова воюет". Для Макрона жесткий разгон любых гражданских протестов стал хронической и неизменной традицией.

Синяки и резиновые пули, массовые аресты и жестокость полиции стали прочным явлением французской политической жизни. Жизни, в которой французов волнует не наполеоновский синдром Макрона, а вполне конкретные вопросы: остановится ли рост безработицы и банкротство заводов, будут ли, наконец, учтены интересы фермеров, прекратится ли снижение уровня жизни. Но власть продолжает погружать страну в хаос.

Во Франции премьер-министры скоро будут меняться чаще, чем поры года. Грустная реальность парижских дел. За последние 20 месяцев в "политически парализованной" Франции сменились четыре премьер-министра и, вот ушел пятый. Развал правительства совпал с народным гневом на улицах.

Байру на своем посту продержался всего 9 месяцев, но свое имя в историю Франции все же успел вписать. За все время Пятой республики он стал первым премьером с 1958 года, который сам инициировал голосование о доверии и сам же его проиграл.

Что послужило причиной провала? Байру пришел в кресло в декабре минувшего года и стал четвертым за год премьером Франции. В наследство досталась ну очень хромающая экономика. И он решил затянуть пояса в основном простым людям, дабы сэкономить 44 млрд евро.

Едва вступив в должность, глава правительства заявил, что страна находится в "смертельной опасности", поскольку госдолг увеличивается на 5 тыс. евро каждую секунду, а расходы на выплату процентов к 2029 году могут достичь 100 млрд евро в год, если ничего не предпринимать.

В проект бюджета на следующий год внесли ограничения на пенсионные выплаты и социальные пособия, сокращения выплат по безработице и больничным.

В числе предложений премьера также отмена двух из 11 государственных праздников. По словам Байру, это могло дать госфинансам "несколько миллиардов евро". Премьер уверял, что иначе стране грозит повторение греческого кризиса 2008 года.

Байру до последнего пытался убедить французов пойти на жертвы, чтобы спасти страну.

В итоге Байру сбросили с тонущего корабля, а обсуждение вотума недоверия в парламенте превратилось в публичное избиение на тот момент еще действующего премьера.

"Долгожданный конец агонии призрачного правительства" - так Марин Ле Пен подвела итоги работы кабинета Байру. Глава правых республиканцев Лоран Вокье обвинил Франсуа Байру в том, что тот не идет навстречу "трудящейся Франции", уставшей кормить дармоедов. Глава социалистов Борис Валло театрально проклинал Франсуа Байру за жестокость к простому народу, цитировал Гюго, заламывал руки и утверждал, что президент Макрон обязан сдаться и передать управление левым.

Байру еще неплохо продержался, если взглянуть на предшественников. Предыдущий премьер, Мишель Барнье, пробыл на этом посту три месяца, до него Габриэль Атталь удерживал портфель восемь месяцев - с января по сентябрь 2024 года.