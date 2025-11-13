Экс-министр энергетики предупредил об угрозе тотального блэкаута в Украине

Украина может столкнуться с угрозой тотального блэкаута - предупреждает бывший министр энергетики страны Иван Плачков. По его словам, нынешняя ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной и требует срочных решений.

Напомним, ранее местные СМИ писали, что электроэнергии в Киеве нет в среднем по 14-16 часов в день. Графики отключений света введены и в других регионах. Эти слова звучат особенно остро на фоне холодного сезона, когда электричество становится вопросом выживания.