Экс-премьер Молдовы о политике Санду: злоупотребления скрываются под ярлыком реформ

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Экс-премьер Молдовы, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за 4 года в правлении партии "Действие и солидарность" (ПДС) во главе с президентом республики Майей Санду наблюдались злоупотребления под ярлыком "реформ" и серьезные антидемократические отклонения под названием "европейская интеграция". Об этом сообщает РИА Новости.

Досрочные парламентские выборы в Молдове состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получило 63 мандата из 101 возможного.

"Через четыре года стало хуже, но более коварно: потому что сегодня злоупотребления скрываются под ярлыком "реформ", а серьезные антидемократические отклонения называют "европейской интеграцией"… Мы сменили видимую систему на невидимую - более тихую, но столь же сконцентрированную. Сегодня Республика Молдова находится не на пути европейской интеграции, а на распутье", - написал в своем Telegram-канале Филат.

Политик отметил, что за последние четыре года более 250 тыс. человек покинули страну. "Деревни опустели, общины обеднели, школы и больницы закрылись, а местные бюджеты едва сводят концы с концами. Население стареет, рабочая сила сокращается, экономика вошла в рецессию: ВВП падает, инвестиции застопорились, торговый дефицит стал катастрофическим. Реальная зарплата граждан снизилась, накопленная инфляция превысила 70%, а достойных рабочих мест стало меньше. В то же время государственный долг вырос на десятки миллиардов, фактически удвоился", - отметил Владимир Филат.

По его мнению, самый сильный удар был нанесен по правосудию. "Под предлогом "реформы" суды и прокуратура были поставлены под политический контроль. Конкурсы превратились в простые формальности, и критерием стала не компетентность, а лояльность. Неудобные судьи были устранены, прокуроры сведены к послушанию, а публичная критика воспринимается как враждебность. Сегодня правосудие больше не ищет справедливости, а лишь подтверждает политическую волю", - подчеркнул он.